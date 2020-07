Transexuais raptam bombeiro e são presas

Na madrugada de domingo, policiais da 16ª DP prenderam as transexuais Louise Gomes do Nascimento, Edson de Sousa Pereira e Luma Boldrine em flagrante por extorsão, associação criminosa e tráfico de droga. De acordo com o delegado Giniton Lages, Louise e Edson raptaram um bombeiro civil no dia 25, após realizarem um ato sexual com a vítima.

A ação, segundo Lages, é comum: o programa é filmado e, na hora do pagamento, os travestis dizem que se não receberem uma alta quantia em dinheiro, vão divulgar as imagens na internet e em grupos online. No caso do bombeiro, o valor foi de R$ 7 mil. O bombeiro entrou em contato com amigos, que levaram áudios dele à 16ª DP.

A informação que os sequestradores haviam dado é que eles estavam na favela da Cidade de Deus. A partir das ações da inteligência da Polícia Civil, foi identificado que, na verdade, eles estavam em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade. A partir do conhecimento do local de rapto, os policiais realizaram a ação e a vítima foi libertada.

Com o andamento das investigações, os policiais encontraram Luma Boldrine em um outro quarto de hotel. A conta bancária na qual a quantia seria depositada pertencia a ela. No local foi encontrado uma certa quantidade de drogas. Os autores, após autuados em flagrante delito, foram encaminhados para serem ouvidos em audiência de custódia.

Segundo o delegado Giniton Lages, esse tipo de crime é comum na Barra da Tijuca e dificilmente chega ao conhecimento da polícia porque as vítimas têm medo da exposição. Os áudios apresentados pelos amigos da vítima à 16ª DP vão ser utilizados para investigar se a quadrilha já realizou ações parecidas no passado. "É parecido com o que passou o Ronaldo Fenômeno. A vítima tem medo de ser exposta e paga o valor", diz.