Rio - Um aulão de futebol gratuito para meninos e meninas promete marcar a parceria entre a Ilha Pura e a Escola de Futebol Zico 10. O encontro dos craques mirins com a equipe de profissionais do eterno ídolo do Flamengo será no feriado de 7 de setembro, segunda-feira, das 9h às 12h, na Ilha Pura, na Barra da Tijuca. As inscrições para o aulão são antecipadas e podem ser feitas pelo (21) 98078-1444.

A nova atração chega oferecendo aulas com toda a metodologia do Zico para o pequeno atleta se desenvolver no futebol com estrutura e segurança. Podem participar crianças de 4 a 14 anos que serão divididas em turmas (manhã, tarde e noite) de acordo com a faixa etária. De acordo com a Carvalho Hosken, as partidas, com 10 crianças por time, acontecerão ao ar livre seguindo os protocolos previstos no plano de retomada. O uso de máscara será obrigatório e haverá álcool em gel disponível na quadra.

Rafael Veloso, coordenador de esportes da Ilha Pura, conta que o bairro planejado vem oferecendo desde 2018 diversas atividades esportivas por meio do projeto Esporte é Vida. “Agora mais do que nunca os ambientes ao ar livre estão cada vez mais solicitados. E a Ilha Pura tem tudo isso e muito mais: é um lugar seguro, agradável, bonito e com muito verde, ideal para praticar esportes. A chegada da Escola de Futebol Zico 10 será mais uma opção de qualidade para a garotada”, conta Veloso.

Para participar do aulão do dia 7 ou para saber mais informações e valores das turmas regulares, é preciso entrar em contato pelo (21) 98078-1444.