Rio - Um estudante, que não teve o nome divulgado, foi baleado de raspão na perna na tarde desta terça-feira no bairro da Penha, Zona Norte da cidade, durante uma ação da Polícia Militar que tentava impedir um roubo de cargas de cigarros. De acordo com as primeiras informações, a vítima foi encaminhada a um hospital da região e passa bem. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro.

Procurada, a Polícia Militar informou que equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Cruzeiro estavam em patrulhamento na Rua Merendiba, quando desconfiaram de ocupantes de um automóvel. Após tentar abordagem, os agentes foram recebidos a tiros e houve confronto. Um criminoso foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital Getúlio Vargas, onde se encontra sob custódia policial.

Ainda segundo a polícia, com ele, foi apreendida uma réplica de pistola, além de 127 pacotes de cigarros. Outros criminosos que participaram da ação conseguiram fugir. O veículo em que eles estavam, também foi recuperado.

A Polícia Civil informou que os PMs envolvidos na ação foram ouvidos na 21ª DP (Bonsucesso) e que as investigações seguem para identificar e prender os outros integrante do grupo.