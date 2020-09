Rio - A Polícia Civil prendeu 17 pessoas durante uma operação para identificar comércios e atividades ilegais vinculadas à atividade de milícia ou que deem suporte financeiro para a organização criminosa que atua no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio . Na ação, que aconteceu na manhã desta terça-feira, cinco toneladas de materiais falsificados foram apreendidos.

De acordo com os agentes, foi instaurado inquérito policial para apurar o envolvimento dos presos com milicianos locais. As 5 toneladas de mercadorias falsificadas apreendidas pelos agentes eram vendidas em sete lojas do Terreirão que comercializavam peças de roupas, equipamentos eletrônicos e sapatos. A polícia estima que toda a apreensão deva valer cerca de R$ 5 milhões.

As delegacias de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), Roubos e Furtos (DRF), Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), do Consumidor (Decon) e Repressão aos Crimes de Propriedade Imaterial (DRCPIM) participaram da ação, apurando crimes de suas atribuições.



A Secretaria de Polícia Civil solicita que os cidadãos denunciem práticas de milicianos pelo Disque Denúncia, no número (21) 2253-1177, ou pela Ouvidoria da Polícia Civil, nos telefones (21) 2276-6497/2276-6577, (21) 2334-8823/2334-8835.