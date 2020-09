Rio - Após dois anos do incêndio que destruiu o Museu Nacional , pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) apresentaram, nesta terça-feira, o acervo resgatado da coleção Imperatriz Teresa Cristina que, entre outras peças, inclui os afrescos de Herculano de Pompéia. De acordo com o museu, cerca de 30% da coleção foi recuperada depois de um trabalho minucioso de escavação feito pela equipe.