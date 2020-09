Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) estão procurando o suboficial reformado da Marinha Renato Figueiredo, de 57 anos. Ele é o principal suspeito da morte do aposentado Valdecir Scheidegger Stauffer, 73, durante uma briga entre os dois por causa do cachorro do militar, em um condomínio do bairro da Zona Oeste do Rio, em agosto do ano passado. Valdecir chegou a ficar internado uma semana, mas morreu depois de ser diagnosticado com traumatismo craniano.

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz com a foto do militar para ajudar na sua localização. Contra ele há um mandado de prisão temporária em aberto pelo homicídio duplamente qualificado (impossibilitou a defesa da vítima e por motivo banal) do aposentado, expedido pela 3ª Vara Criminal da Capital, no dia 17 de setembro do ano passado.

De acordo com as investigações, o desentendimento entre os vizinhos aconteceu por causa do animal de estimação do suboficial que costumava ficar pelo condomínio sem coleira. Outros moradores contaram que os dois começaram a discutir e depois ouviram um pedido de socorro do aposentado. Ao chegarem no local, o aposentado estava caído no chão, desacordado e com a cabeça sangrando.

Valdecir teve múltiplas escoriações e hematomas espalhados pelo rosto e crânio, "com rebaixamento do nível de consciência", segundo prontuário médico.

SOCOS NO ROSTO

Ainda de acordo com a polícia, a esposa do aposentado disse que o marido conseguiu falar algumas palavras antes de ser internado, contando que teria sido brutalmente agredido pelo militar. Ela ainda afirmou que Valcedir se incomodava andar com o fato de Renato andar com seu cachorro solto pelo seu prédio e que o suboficial já teria, inclusive, atacado outros moradores.

Na ocasião, o filho do aposentado e outros moradores do condomínio procuraram a 32ª DP para acusar o militar pela então tentativa de homicídio de Valdecir. Eles contaram que Valdecir foi agredido fisicamente, com socos, até que desmaiasse, ficando com graves lesões.

WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099; Facebook/(inbox): Renato segue foragido e procurado pela polícia. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dele pode entrar em contato através dos seguintes canais:: (21) 98849-6099; www.facebook.com/procuradosrj ; Disque Denúncia: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo aplicativo do Disque Denúncia; ou ainda pelos endereços www.twitter.com/PProcurados , e www.instagram.com/portal.dos.procurados

O Disque Denúncia disse que as denúncias são anônimas e que todas as informações que receber serão encaminhadas para a 32ª DP, responsável pelo caso.