Hoje é dia de live em lona cultural de Campo Grande

Assim como toda quinta-feira, hoje é dia do projeto de lives musicais na Lona Cultural Elza Osborne. O projeto foi idealizado e desenvolvido pelos produtores culturais Ely de Oliveira, Ives Macena, Carla Patrícia e Ives Pierini, em parceria com a lona, situada em Campo Grande, Zona Oeste.

O Live in Lona consiste na transmissão semanal de vídeo ao vivo, pelo canal do YouTube 'Lona Cultural Campo Grande', com apresentação musical de dois artistas em cena, sempre às quintas-feiras, no horário das 20h. As apresentações são realizadas no palco da referida Lona Cultural, com o suporte de som e luz oferecidos pelo espaço.

O principal objetivo do projeto é valorizar a arte e a cultura musical, e, ao mesmo tempo, criar condições mínimas de apresentação e divulgação do trabalho dos artistas neste momento da pandemia do novo coronavírus.

Os recursos para a realização são adquiridos através de doações espontâneas dos espectadores dos eventos por meio de uma conta bancária disponibilizada na tela. O projeto teve início no dia 11 de junho de 2020 com os artistas Elizio de Búzios e Alexandre Mariz. Hoje sobe ao palco o grupo Samba e Água Fresca. Na próxima semana, será a vez de Leandro Lopes e Fábio Binado.

De acordo com Ely Oliveira, músico, responsável pelas filmagens e edições e um dos produtores do Live in Lona, o projeto acontece em um momento difícil para o pessoal que vive de música nas noites cariocas. "Nem todos têm recursos para produzir uma apresentação ao vivo com qualidade na internet, por falta de equipamento próprio. Filmadoras, planos de internet, placas de captura de vídeo etc... São tecnologias novas e muito caras. O projeto vem para ajudar na realização destas transmissões, e facilitar a divulgação dos trabalhos destes artistas", afirmou.