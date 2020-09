Um grito de resistência no meio musical

Lançado na última sexta-feira (28/8) em todas as plataformas, o single 'Contrato' é bastante diferente de tudo o que já foi feito por Daniel Cruz, artista independente de Bangu, na Zona oeste do Rio. A parceria com Cety Soledade, músico e artista plástico também de Bangu, relembrou elementos que estavam guardados nas raízes do artista. O clipe da música - do gênero pop com beats - saiu no último domingo (30/08) no YouTube.

Os primeiros versos já dão o tom de protesto: "Amanhã eu vou vender minha alma, todos os sonhos eu reduzi, e a cada dia minha alma vai ficando mais vazia, no carma de morrer ao poucos pra eu poder sobreviver. Já me disseram, a vida é uma amargura, não há espaço para nenhuma abstração, vender a alma é a única opção".

No single, os beats complementam os arranjos de violão e guitarra, ambos feitos por Viella, produtor musical de Juiz de Fora e mais um dos artistas que entrou de cabeça na parceria. A participação abriu espaço para uma batida mais moderna junto a ritmos africanos como o maculelê.

A canção critica a forma como a arte é consumida. Arte essa que na maioria das vezes não é vista como trabalho, mas sim como hobby. O clipe de 'Contrato' foi todo produzido e idealizado por Ururah, multiartista da região e que também participa do clipe como ator. A locação foi sua casa em Sepetiba.

"A letra da música traz uma reflexão sobre a posição dos artistas e suas dificuldades e desafios em meio a uma sociedade que não reconhece o valor da arte. Estes, muitas vezes, se encontram num grande vazio sem saber se continuam a investir para viver de sua arte, algo que está diretamente relacionado à sua alma, ou fazer qualquer outra coisa para pagar as suas contas e sobreviver", desabafa o artista de 33 anos.

Onde encontrar

Todas as músicas já lançadas estão disponíveis nas principais plataformas digitais como: Spotify, Deezer e Youtube, na FanPage 'Daniel Cruz' ou no Instagram @danielcruzmusic. Os outros artistas envolvidos no feat podem ser encontrados em @cetysoledade, @ururah e @viellaprod. Link para o YouTube: https://www.youtube.com/c/DanielCruzz/featured.