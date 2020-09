Ajudante de mecânico agride a ex em Guaratiba: 'Merece apanhar mesmo'

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Zona Oeste (Deam-Oeste) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, um ajudante de mecânico de 18 anos que deu chutes contra a ex-namorada, uma estudante da mesma idade, em Guaratiba. As agressões aconteceram por volta das 12h30 de ontem.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deom-Oeste, dentre idas e vindas, os dois se relacionam há cerca de dois anos. Eles têm um filho de um ano e três meses, que, durante as agressões, estava com a mãe.

A mulher contou que foi jogada no chão, enquanto o agressor a batia com chutes em suas costas, a puxando pelo cabelo. Ele ainda a xingou com palavras de baixo calão, gritando "você merece apanhar mesmo".

"Os dois teriam marcado de ir à festa junto na noite de terça. A festa foi até umas 5h de ontem e depois ela foi para a casa de uma amiga. Ele soube que ela estava com outra pessoa no evento e ficou com ciúmes. Então, quando ela voltou para casa, no início da tarde, ele a encontrou no meio do caminho e foi aquela confusão", conta a delegada.



OUTRAS AGRESSÕES

Após as agressões, a estudante procurou a Deam-Oeste para denunciar o ex, que acabou de completar 18 anos. O ajudante de mecânico foi capturado em casa, ainda em Guaratiba. Ele disse que ela teria escorregado na lama, caindo sozinha.

"Eles têm um relacionamento conflituoso. Ela disse que ele já a agrediu outras vezes, quando era menor de idade. Quando ela estava grávida, ele deu um tapa nela e um pouco depois ele deu uma chinelada em seu rosto. Foi o primeiro registro que ela fez", completou Areal.

Na delegacia, o agressor foi atuado pelos crimes de lesão corporal e injúria.