Bacon e quarentena tudo a ver

Já imaginou um milk shake com bacon? Parece esquisito, mas é tendência. O uso do produto em sobremesas é uma febre mundial e vem conquistando adeptos também no Brasil. Atento ao que há de mais moderno no mundo dos sabores, o Bob's resolveu misturar o tradicional shake de baunilha com pedacinhos crocantes de bacon, unindo o sabor defumado ao doce do sorvete. Delícia!

A criação é uma homenagem ao Dia Mundial do Bacon, celebrado neste sábado (5). A data foi criada, lógico, no país que mais consome o produto no mundo: Estados Unidos. É celebrada sempre no sábado anterior ao 'Labour Day' (Dia do Trabalho americano), que acontece na primeira segunda-feira de setembro. No Brasil, com o crescimento do delivery durante a quarentena, é provável que o consumo de bacon tenha aumentado bastante também.

"Juntamos o cremoso milk shake de baunilha com o crocante bacon Seara. É o casamento perfeito do doce com o salgado, na medida certa. A novidade desenvolvida especialmente para o Dia do Bacon irá agradar tanto os amantes de bacon quanto os amantes do nosso consagrado milk shake", garante Raquel Paternesi, diretora de Marketing do Bob's.

A ação é uma parceria com a Seara em uma edição limitada, e o valor sugerido da sobremesa é de R$ 13,90 (300 ml). Estará disponível nas lojas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os pedidos devem ser feitos pelo site https://chama.bobs.com.br/ ou pelas plataformas de delivery.

Aventuras na cozinha

Morador de Jacarepaguá, Jean Anjos, de 31 anos, se define como "advogado que ama bacon". "Se até a minha nutricionista disse que faz bem, então você pode imaginar o tanto que eu como (risos)". Entre os pratos preferidos está o bom e velho hambúrguer com muito bacon, claro. "Gosto bastante também de massas que levam bacon na preparação, como a carbonara, quibe de forno com bacon, bolinha de queijo com bacon, pizza... É um alimento tão completo que fica bom com qualquer coisa", acredita.

E pra quem pensa que Jean fica só no delivery, ele mesmo conta o que tem aprontado no fogão. "Acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade na cozinha e, no fundo, todos têm o sonho de ser 'masterchefs'. Durante a quarentena preparei algumas receitas junto com minha irmã, como por exemplo quibe de forno com bacon e hambúrgueres artesanais. Mas ultimamente tenho pedido delivery para ajudar o comércio local", conta o advogado, que come bacon pelo menos duas vezes por semana.

"Até gostaria de comer mais, mas tento dar uma variada, até pela questão da saúde mesmo. Tento manter o consumo equilibrado, apesar de gostar muito. Acredito que nada com muito excesso faz bem, né?", pondera ele, que é cofundador do canal @degustando_avida no Instagram, onde conta um pouco de suas peripécias no mundo da gastronomia, sempre com uma pitada de humor.