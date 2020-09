BRT invade estação Interlagos, na Barra, após desviar de viatura; confira vídeos e fotos

Rio - Um ônibus BRT invadiu a estação Interlagos, do corredor Transoeste, na Barra da Tijuca, na manhã desta quinta-feira. O articulado colidiu com a estação após o motorista precisar desviar de uma viatura da Polícia Militar que utilizava a pista, no sentido Alvorada. Segundo o BRT, a manobra do motorista evitou uma colisão de proporções ainda maiores. Não houve vítimas graves no acidente.

Devido ao acidente, a estação Interlagos precisou ser fechada. Os Bombeiros foram acionados para a ocorrência às 9h20. Equipes do quartel da Barra da Tijuca estão no local. A ocorrência está em andamento. A estação fica na Avenida das Américas, na altura do número 10.605, em frente à concessionária Fiat Itália.

Abalado, o motorista do ônibus foi atendido pelos bombeiros. Ele não apresenta ferimentos graves.

O acidente provocou interdições em ambas as pistas centrais da Avenida das Américas, na altura do estação BRT Interlagos. Neste momento, há retenções nos dois sentidos, neste trecho, informa o Centro de Operações da Prefeitura. Agentes dos Bombeiros e da Polícia Militar atuam no local. A CET-Rio foi acionada.