Time feminino em prol da beleza

Poder cuidar da saúde interna e externa num só lugar. Isso é o que e a maioria das pessoas deseja, seja pela praticidade ou pelo conforto. A Barra acaba de ganhar um espaço que promete trazer várias soluções para os clientes: a Clínica Dra. Carolina Sattler, que conta com uma equipe de cinco mulheres - Dra. Carolina Sattler, dentista especialista em harmonização facial; Natasha Sheeny, da área de micropigmentação; Dra. Camile Tostes, dermatologista e alergista; Aline Maciel, com foco em estética avançada; e Dra. Maolla Buxbaum, nutricionista.

Carolina Sattler conta como foi realizar a inauguração de sua clínica em meio a uma pandemia: "Não foi como nós gostaríamos, por conta dos cuidados necessários, então fizemos o nosso possível. Um 'coffee break' especial para nossos pacientes, que irá se estender por todo esse mês para que todos possam aproveitar", conta a dentista.

Ela fala também sobre a alegria de poder realizar um sonho antigo e os planos futuros para esse projeto. "A responsabilidade é muito grande, é necessário me manter motivada todos os dias pra levar o melhor aos nossos pacientes. É a realização de um sonho, exatamente do jeito que pensei: um lugar aconchegante, feminino e com jeito de casa. Meus planos futuros são de expandir a clínica, para que possamos atender melhor os nossos pacientes e manter sempre o nível de excelência", almeja.

A clínica fica na Avenida das Américas, nº 12.300, sala 239, na Barra. Importante ressaltar que todas as medidas de prevenção à covid-19 foram tomadas para o recebimento dos pacientes com agendamento prévio. Em função do coronavírus, o evento para a inauguração foi suspenso, e, ao longo de setembro e outubro, as pacientes receberão kits especiais e serão recepcionadas com bolo, espumante, canapés, com muito cuidado. Para agendamento e dúvidas, o telefone da clínica é (21) 99949-5499. No Instagram @dra.carolinasattler.