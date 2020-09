Shoppings aderem à Semana Brasil

Os shoppings da Zona Oeste no Rio, da Aliansce Sonae, maior administradora de shoppings do país, participam da Semana Brasil, grande campanha nacional promovida pelo Governo Federal para impulsionar o varejo, que acontece até o dia 13 de setembro. O objetivo é reunir lojistas para oferecer descontos e atrair clientes como forma de voltar a aquecer o comércio em meio à crise econômica. Empreendimentos como o Bangu Shopping, Passeio Shopping, Recreio Shopping e Via Parque Shopping apostam em descontos de até 70% nas lojas físicas e também para compras online. Para este período de promoções, os malls estão trabalhando com catálogo por hiperlink via WhatsApp e Instagram. A partir disso, o consumidor é encaminhado para os canais digitais das lojas. Cada shopping também criou uma página em seu site para direcionar o cliente às compras por WhatsApp, e-commerce e delivery. Essas iniciativas foram adotadas em maio, ainda durante o período de atividades suspensas, como forma de apoiar as vendas de seus lojistas. "Os consumidores estão retomando suas visitas aos shoppings e as promoções e descontos valem para as lojas físicas, mas observamos que a adesão de lojistas aos canais de venda online vem crescendo semana a semana, o que mostra que o cliente quer manter mais essa opção de compra e conforto", afirma Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae. Já o superintendente Leonardo Vieira afirma que o shopping está renovando seu mix, trazendo marcas e lojas desejadas e negociando com lojistas para que tenham estoque de produtos, descontos realmente diferenciados e melhores oportunidades de compra. "Neste ano, tivemos muitos clientes migrando para o digital, e isso terminou por ser mais uma opção e forma de consumir, o que só veio a somar. Esse comportamento agrega ainda mais ao shopping, já que muitos clientes fazem suas compras online, mas optam por retirá-las pessoalmente na loja do shopping", analisa. A gerente de marketing Monica Freitas afirma que todas as lojas estarão no clima de liquidação em uma espécie de esquenta para a Black Friday, que também promete ser uma das melhores edições dos últimos anos. "Buscamos sempre cuidar de nossos clientes e para isso não somente nos preocupamos em oferecer um ambiente seguro e preparado para receber a todos dentro das normas de segurança e higiene, como em proporcionar opções para maior conforto e bem-estar. O Bangu Shopping aprimora e intensifica os canais de vendas online para os que optam por fazer tudo do conforto da sua casa ou pelo celular", afirma Monica Freitas. Outros empreendimentos do grupo Aliansce Sonae participam da ação Semana Brasil: Carioca Shopping, Caxias Shopping, Passeio Shopping, Recreio Shopping, Shopping Grande Rio e Via Parque Shopping.

Aquele precinho camarada

Tem pra todos os bolsos e gostos. No Bangu Shopping, o preço da camiseta masculina com a estampa "Jump" caiu de R$ 109 para R$ 79. Na Imaginarium, a mochila Tech USB caiu de de R$ 349 por R$ 244,95. Para quem está atrás de calçado, a Mr. Cat está vendendo a sapatilha feminina por R$ 99, em vez de R$ 199.

No Recreio Shopping as promoções também são de encher os olhos. A saia plissada preta da Afghan está custando R$ 95 em vez dos R$ 239. Na Mahogany, o preço do Banho Aroma Sensations Active despencou de R$ 89 para R$ 58,90. A Wollner está vendendo a camisa de manga longa por R$ 87 em vez dos R$ 289,90.

Para quem está mais perto do Passeio Shopping, as promoções não deixam a desejar. A loja Board Session está vendendo o chapéu Quiksilver por apenas R$ 99,90 desconto de R$ 100. A Petit Cadô baixou o preço do relógio 3D Cantinho do Churrasco de R$ 99,80 para R$ 79,90. Na Dezignum, o vestido midi com blazer rosa sai por R$ 139,90 em vez dos R$ 249.

O Via Parque vem com tudo. Na Soulier, o preço da sapatilha Harmonia caiu de R$ 109,90 para R$ 69,90. A Alphabeto está vendendo conjuntos de bermuda e camiseta infantis por R$ 49,98, em vez dos R$ 99,95. O brinco gota da La Crystale caiu de R$ 90 para R$ 63.