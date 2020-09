Alívio para o corpo e alma

Tá cansado da rotina cheia de trabalho e precisa tirar um diazinho de folga? Localizado na Estrada Roberto Burle Marx, 3.801, Barra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, o Clubinho Bar é a opção perfeita pra quem quer relaxar e esquecer de todas as tarefas por um dia. O espaço oferece muito contato com a natureza e atividades, como: caiaque, remada, passeio de barco pelas praias desertas e café da manhã. De segunda a sexta, a entrada é gratuita e se paga apenas a consumação. Nos finais de semana, mulher paga R$ 10 e homem paga R$ 20 e a consumação.

O dono do Clubinho Bar, Eduardo dos Santos, afirmou que as atividades de esporte ao ar livre com stand up paddle, remadas e caiaque foram retomadas. "Estamos tomando todas as precauções para a prática das atividades esportivas ao ar livre. Todos os equipamentos são higienizados e nossos instrutores usam máscaras. A prática do esporte é fundamental para a saúde mental e física principalmente em tempos de distanciamento social"

Uma das frequentadoras, a DJ Taty Zatto, que mora no Recreio, afirma que, aos poucos, o prazer das atividades ao ar livre está voltando. "Antes, estava correndo no condomínio. Não quis retornar para a academia mesmo com a liberação. Sinceramente, me sinto mais segura e tranquila fazendo esportes ao ar livre". Ela conta ainda que se tivesse tão presa na academia, como antes, dificilmente tentaria o stand up paddle. "Experimentei e foi maravilhoso. Você trabalha toda a sua musculatura, com o prazer de respirar ar puro, numa paisagem linda. Claro que ainda é preciso cuidados como higienizar a prancha antes de subir nela, e ao devolvê-la. Mas é maravilhoso praticar exercícios apreciando nossa natureza", afirma Taty.

Para fazer a sua reserva, basta entrar em contato através do WhatsApp (21) 98220-8281 ou por meio do Instagram @clubinho.bar.