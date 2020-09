Agência móvel da Light realiza atendimento em Cascadura e Bangu

Rio - A Light informou que, a partir desta sexta-feira, das 10h às 16h, a população poderá ter acesso aos serviços comerciais oferecidos pela empresa na Praça Nossa Senhora do Amparo, no bairro de Cascadura, Zona Norte do Rio, e também na Praça da Fé, na Rua Santa Cecilia, em Bangu, Zona Oeste da cidade.

Serão oferecidos serviços de troca de titularidade, alteração de carga, relocação de ramal ou medidor, extensão de rede, encerramento de contrato, cadastro da Tarifa Social de Energia Elétrica, consulta de débitos, parcelamento de dívidas, segunda via de conta, religação, alteração da data de vencimento, aferição de medidor e regularização junto à empresa.



No entanto, mesmo com o atendimento presencial, a empresa orienta que seus clientes busquem atendimento nos canais virtuais da Light que, hoje, realizam todos os serviços que são oferecidos presencialmente, sem sair do conforto de seu lar.



A empresa informou ainda que, além dos atendimentos em Cascadura e Bangu, a empresa está com uma de suas unidades móveis no Shopping Jardim Guadalupe, na Avenida Brasil, 22155, no bairro de Guadalupe, Zona Norte do Rio, das 12h às 18h, de segunda a sexta, até dia 17 de setembro. Os serviços oferecidos são 100% agendados e seguem todos os protocolos de segurança em tempos de Covid-19. O agendamento para atendimento no shopping deve ser feito por meio do seguinte canal: WhatsApp (21 99981-6059).