Garoto de programa é preso por matar cliente a tiros ao discordar sobre valor do serviço

Rio - Um garoto de programa foi preso nesta quinta-feira acusado de matar um cliente a tiros em Queimados, na Baixada Fluminense, após ambos se desentenderam pelo valor cobrado pelo sexo. O crime aconteceu em julho deste ano.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Paulo Vitor de Oliveira Gomes ainda roubou “os pertences da vítima como forma de pagamento pelo serviço”.

Segundo as investigações, Anderson de Almeida Paulo se encontrou com Paulo Vitor no Centro de Queimados. Ambos teriam se relacionado sexualmente e após isso houve uma briga por conta do valor do programa.

Após uma discussão, Paulo Vitor sacou uma arma e executou Anderson. Em seguida, o garoto de programa roubou todos os pertences da vítima e fugiu.

De acordo com a DHBF, o corpo da vítima foi encontrado dentro do seu próprio carro. Paulo Vítor vai responder por homicídio.