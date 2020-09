Família suspeita que bebê seja mantido em UTI para esconder corte durante cirurgia

Rio - A família de um bebê nascido no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, desconfia de que o pequeno Noah esteja sendo mantido na Unidade de Terapia Intensiva para ocultar um ferimento sofrido atrás da orelha durante a cirurgia cesariana.

"Tão prendendo o menino para dar tempo de cicatrizar o corte e não ter um flagrante. A minha filha tem que subir escada de 3h em 3h para amamentar na UTI e ninguém dá informação correta sobre a situaçãi dele", denuncia o avô da criança, José Aparecido, 59 anos.

A mãe, Isabella Kelly Pereira Aparecido, de 22 anos, também se queixa de informações desencontradas por parte da equipe médica e denuncia que foi alvo de comentários preconceituosos durante a cirurgia.

O parto foi realizado às 23h de seguda-feira. Segundo relato de Isabella, o médico anestesista se queixou de que ele sentia sono naquele horário. Já outra médica, teria dito que a mulher deveria "comer menos hambúrguer".

"Na hora da cirurgia eu ouvi a médica falar: 'na próxima você come menos hambúrguer, fiquei ouvindo risaiada, e eles me constrangendo, na hora da cirurgia. Eu escutei milhares de coisas. Eu só quero tirar meu filho daqui", se emociona Isabella.

"Fizeram um bullying com a menina, a humilharam antes do parto", conta o pai, que registra o caso na 35ªDP (Campo Grande).

Uma enfermeira do hospital identificou o corte na terça-feira de manhã no quarto, foi quando o menino foi levado para a UTI. A mãe foi informada de que a criança estava em bom estado de saúde e que iria para a Unidade de Terapia Intensiva para evitar infecções por conta do corte. Nos dias seguintes, no entanto, as informações começaram a ser contraditórias.

"Foi uma resposta diferente de cada médico. Primeiro um veio me falar que a sutura já havia sido feita. Depois veio outra pessoa falando que não precisava fazer a sutura, que seria apenas um curativo para cicatrizar sozinho. Em seguida, falaram que ele estava com uma infecção urinária. Fui reclamar e a chefe dos médicos falou que ele não estava com infecção nenhuma. Ontem, me foi dito que ele ficaria na UTI por problemas de sucção (na amamentação)", relata Isabela em áudio enviado ao pai.

"O menino não precisava estar na UTI, nasceu muito bem. O que o está mantendo lá é esse corte", rebate o avô da criança.