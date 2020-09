Garoto de programa é preso por matar cliente a tiros ao discordar sobre valor do serviço

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na última quinta-feira, um garoto de programa acusado de matar um cliente, no município de Queimados, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 2 de julho deste ano e a vítima foi encontrada morta, dentro do seu carro.

Segundo os agentes da unidade, Anderson de Almeida Paulo contratou Paulo Vitor de Oliveira Gomes para um programa durante a madrugada. No encontro, houve um desentendimento sobre o valor do pagamento realizado pelo programa. O garoto de programa atirou no cliente e fugiu do local levando os pertences da vítima, como forma de pagamento pelo serviço.

De acordo com a DHBF, o corpo da vítima foi encontrado dentro do seu próprio carro. Paulo Vítor vai responder por homicídio.