Joia criativa em plena atividade na pandemia

Julia Joia, 19 anos, é uma das cantoras que vem ganhando cada vez mais espaço no cenário pop nacional. Moradora da Barra da Tijuca, a carioca começou a investir na música desde que tinha 11 anos de idade e está vivendo um momento muito importante na carreira depois de lançar o primeiro EP, "Íris", no ano passado.

Ela revelou que até cogitou seguir outra profissão, mas o amor pela música falou mais alto. "Meu sonho sempre foi ser cantora. Em alguns momentos até passou na minha cabeça seguir outras profissões, mas tinha certeza de que seria muito feliz ao me dedicar à música, porque tinha uma paixão muito grande", afirma Julia.

A cantora também ressalta a importância do apoio da sua família na carreira desde cedo. "A gente sabe que muitas pessoas não têm o apoio da família no início da carreira e, por isso, sou muito grata de saber que meus pais desde o início apoiam e me tietam. Eles vão em todas as minhas apresentações e vibram com todas as minhas conquistas. A maior prova disso é que meu pai é o meu empresário, foi ele que comprou essa briga comigo", revela a intérprete de "Íris".

Julia também abriu o jogo sobre os impactos da pandemia na sua vida e contou como tem sido a rotina nos últimos meses. "O período da quarentena acabou tornando-se um período de autoconhecimento e também de mudanças. Sinto que estou querendo ir ainda mais em busca dos meus sonhos e tenho trabalhado bastante para isso, mas também tenho aproveitado também para passar mais tempo com a minha família", esclarece.

A artista prometeu lançar músicas muito animadas após essa pandemia. "Podem esperar coisas bem dançantes e para cima. Eu ouvi bastante o público falar que durante a pandemia estavam sendo lançadas muitas músicas mais lentas, o que tem muita relação com o momento que estamos vivendo, onde não podemos sair para balada. Mas estou vindo no oposto desse pensamento, porque acho que temos que tentar ser feliz e nos adaptar ao mundo novo. Então vou lançar músicas agitadas para você ouvir e dançar sozinho em casa."