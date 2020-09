Demissão em massa no setor de transporte

Em meio ao cenário caótico no transporte urbano do estado - intensificado pela pandemia - as demissões em massa assombram funcionários das empresas de ônibus. Entre quarta e quinta-feira, quase 600 trabalhadores foram demitidos do Grupo Jal, que contempla Transportes Flores, Mageli e Planalto, segundo Claudio Monteiro, diretor de Relações Públicas do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Nova Iguaçu. Por sua vez, o Grupo Jal confirmou apenas 300 demissões.



De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários do Rio, Antônio Bustamante, as demissões na Viação Jabour devem ultrapassar o número de 300 profissionais, entre motoristas, cobradores, fiscais mecânicos e parte administrativa. Ainda conforme Bustamante, 110 trabalhadores foram desligados da Viação Tijuquinha, no início deste mês.

Há 23 anos atuando na Flores, um cobrador, que preferiu não se identificar, relatou que estava sem trabalhar desde março, por decisão da empresa, e não recebia mais o salário, apenas uma cesta básica. Na carteira de trabalho, segundo o funcionário, a empresa já deu baixa com a data de 29 de novembro.

Ele desabafa: "Esses 23 anos não são brincadeira, eu já passei várias situações com a empresa e do nada eles fazem isso com a gente. Eu achei uma pura covardia", disse, acrescentando que a demissão foi uma surpresa.

"A empresa falou para os trabalhadores voltarem lá pro dia 30, que talvez vão liberar o Fundo de Garantia, o auxílio desemprego e as verbas rescisórias. Só que palavra o vento leva, não tem nada no papel, é tudo de boca. Então, o sindicato já está entrando com uma ação coletiva no TRT, pedindo os direitos do trabalhador", esclareceu Claudio Monteiro, diretor de Relações Públicas do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Nova Iguaçu.

Viação Jabour

Na Zona Oeste do Rio, os trabalhadores da Viação Jabour também foram pegos de surpresa com a demissão coletiva, de acordo com Bustamante. "Eles estavam trabalhando e de repente descobriram que estavam cumprindo aviso prévio, e alguns nem sabiam direito como seria", disse Bustamante.

"O sindicato entrou como terceiro interessado, a proposta da Jabour era bem absurda. Eles queriam parcelar o salário em até 15 vezes, não queriam pagar a multa dos 40% na integralidade. Além disso, a empresa não apresentou como proposta a indenização de quem foi habilitado na medida provisória 936. Então, convocamos os trabalhadores para uma assembleia que foi feita na empresa, onde mostramos uma contraproposta. Para reduzir o número de parcelas, pedimos que elas não tenham o valor inferior ao salário", pondera Bustamante.