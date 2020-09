Império Serrano apresenta próximo enredo

Rio - Em uma fase de renovação e reestruturação, após um desastroso desfile em fevereiro, o Império Serrano lança hoje, em uma live às 15h, o enredo para o próximo Carnaval, ainda sem data definida. Com assinatura do premiado Leandro Vieira, atual campeão da Série A com a Imperatriz Leopoldinense e também carnavalesco da Mangueira, a agremiação de Madureira volta para suas tradições e apresenta um enredo ligado a negritude. "Mangangá" vai levar para a Sapucaí a história de Manuel Henrique Pereira, apelidado de Besouro Mangangá.



O personagem, envolto por um grande misticismo, foi um misto de herói e fora da lei, como define Leandro. Besouro liderou a luta negra no período pós-abolição, no Recôncavo da Bahia, quando a sociedade ainda persistia nos maus tratos aos negros e a não pagar por serviços realizados por eles. "É uma figura popular que se coloca como um valente em defesa do seu povo. Sobre a vida dele existe uma série de mitos e lendas, principalmente que ele teria o corpo fechado e que quando corria grande perigo, se transformava em um besouro e saía voando. Ele ainda é muito presente na história oral e musical do Recôncavo", explica o carnavalesco.



Segundo Leandro, o capoeirista baiano apareceu em suas pesquisas em 2015, quando ele estudava o enredo vencedor de Maria Bethânia para a Verde e Rosa.

"Resolvi guardar esse personagem, e chegou a hora de lançar luz sobre esse nome. Descobri que Besouro era filho de Ogum, um orixá que o Império tem intimidade, porque São Jorge é o padroeiro da escola. E ele tem toda essa ideia de luta, de resistência. O Besouro também dialoga muito com esses Carnavais que eu gosto de realizar, que apresentam nomes e histórias desconhecidas para o público, e valorizam a resistência negra no Brasil. As coisas foram casando", destaca.



O carnavalesco, dono de três campeonatos, conta ainda que fazer um desfile para o Império Serrano era um desejo antigo. "Tenho ligação com essas escolas tradicionalíssimas. E quando sonhava em fazer um dia o Império, pensava em uma história preta. Isso sempre foi muito vivo na escola. Quando o Império deixou de fazer dos seus Carnavais a vitrine do seu orgulho preto, ele foi perdendo um pouco a sua identidade. Ao apresentar um enredo que dialoga na intimidade das tradições e das matrizes do Império Serrano, isso tem um poder de transformação que pode ser grande", pontua ele.