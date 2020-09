Empresário José Carlos de Melo tem prisão convertida para preventiva

Rio - O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, transformou a prisão do empresário José de Carlos Melo em preventiva. Ele é apontado pela Procuradoria Geral da República como um dos integrantes da organização criminosa revelada na operação tris in idem. José Carlos de Melo seria "o homem do dinheiro" do grupo, segundo a denúncia.

O empresário se entregou à polícia no dia 31 de agosto. Ele chegou a ficar foragido por três dias. Na sexta, em outra decisão, a prisão temporária do Pastor Everaldo, presidente do PSC, também foi convertida em preventiva. Com a prisão preventiva, as prisões ficam sem prazo definido.

Segundo denúncias do MPF, José Carlos de Melo seria chefe de um dos grupos que disputavam vantagens ilícitas no governo.