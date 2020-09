Homem é detido furtando cabos em estação do BRT

Rio - Um homem foi detido enquanto furtava cabos na estação Olof Palme, no corredor Transolímpica, na manhã deste domingo. Esta é a quarta vez que o acusado é flagrado cometendo crimes em estações do BRT Rio.

De acordo com a assessoria de imprensa do BRT, o homem foi visto roubando os cabos através de monitoramento no Centro de Comando Operacional. Depois disso, equipes do BRT Rio e do Programa Estadual de Integração de Segurança (Proeis) foram ao local e o flagraram. O funcionamento da estação não foi comprometido. O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).

Desde abril, cerca de 100 estações foram alvo de vândalos e bandidos. Atualmente, o BRT Rio tem um total de 35 estações fechadas por causa de vandalismo e/ou furtos de equipamentos. As que foram fechadas em razão da pandemia foram depredadas e não apresentam condições para a reabertura.



De março até agora, 58 pessoas foram detidas por agentes do Proeis cometendo crimes no sistema. O BRT Rio ressaltou que as ações dos operadores de estação são em caráter de orientação aos passageiros para as operações do sistema e que a segurança em terminais e estações, que são um patrimônio do município, é atribuição do poder público.

“Precisamos muito do apoio do poder público para coibir todo tipo de crime e delito que pode ocorrer nas estações do BRT e também nos articulados. Somente com uma ação integrada da Guarda Municipal com a Polícia Militar, com a qual já temos convênio com o Proeis, conseguiremos colocar fim ao que estamos presenciando hoje e, assim, garantir a segurança das estações e dos passageiros que as utilizam”, afirmou o presidente executivo do BRT Rio, Luiz Martins.