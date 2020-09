Vídeo: bandidos armados em moto atropelam homem e criança na Maré

Rio - Dois bandidos armados em uma moto atropelaram, no início da manhã desta segunda-feira, um homem e uma criança, no Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. O atropelamento foi flagrado pelo Globocop e aconteceu por volta das 7h30.

Nas imagens, é possível ver que os criminosos andam em alta velocidade por uma rua estreita da comunidade. Em um determinado momento, eles acertam em cheio o homem e a criança, que estava em seu colo. Os quatro caem no chão.

Algumas pessoas se aglomeram no local, até que os atropelados foram socorridos.

O Corpo de Bombeiros informou que, até meados das 9h, não havia registro de acionamento para o incidente. A Polícia Militar disse que o batalhão responsável pela área, 22º BPM (Complexo da Maré), também não foi acionado.