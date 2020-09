Casa de shows de Madureira e restaurante do Anil são interditados por causa de aglomeração

Rio - A Vigilância Sanitária municipal interditou, na noite deste domingo, uma casa de shows de Madureira e um restaurante localizado no Anil, nas zonas Norte e Oeste do Rio, respectivamente. Os dois locais estavam infringindo as regras da prefeitura sobre a aglomeração de pessoas.

A casa de shows fechada fica na Rua Alfeu Faria Castro, 6. No local, estava acontecendo um evento com música ao vivo, com a presença de diversas pessoas. O estabelecimento já havia sido notificado pela mesma irregularidade na sexta-feira e foi multado novamente.

Já o restaurante interditado fica na Estrada de Jacarepaguá, 6.508. Além de música ao vivo, o local também estava bastante cheio, desrespeitando o distanciamento mínimo de dois metros entre a pessoas, determinado pela prefeitura.

MAIS DE 30 INFRAÇÕES

Da noite de quinta até a noite de ontem, a Vigilância Sanitária municipal fez 140 vistorias, em diversos estabelecimentos, como shoppings, bares, restaurantes e quiosques da orla. Durante as fiscalizações, foram aplicadas 31 multas, três locais foram interditados e dois quiosques da Prainha, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, foram parcialmente fechados.



Nesses quatro dias, além de Jacarepaguá, Madureira e Recreio, os fiscais também estiveram em Grumari, Praia da Macumba, Copacabana, Bangu, Ilha do Governador, Ramos, Vila da Penha, Vista Alegre, Campo Grande e Curicica.

Entre outras irregularidades encontradas estão falta de higiene, produtos impróprios ao consumo e ausência de licença sanitária.



A prefeitura disse que desde o início da Operação Covid-19, em 19 de março, até agora, a Vigilância fez 9.324 inspeções e aplicou 4.325 multas, interditando 241 estabelecimentos.

O ranking das multas:

. falta de higiene incluindo a ausência de dispensadores de sabão líquido e de papel-toalha: 1.461

. funcionamento em desacordo ao Decreto Rio 47.282 (determinações durante a pandemia): 858

. aglomeração: 537