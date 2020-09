PSD confirma Hugo Leal como candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro

Rio - O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) foi confirmado em convenção do PSD-Rio como pré-candidato à Prefeitura do Rio nesta segunda-feira (7). Leal está no quarto mandato de deputado federal. Por meio de suas redes sociais, o deputado agradeceu a confiança do partido na confirmação de seu nome para a disputa.

Galeria de Fotos Hugo Leal, Deputado Michel Jesus/ Câmara dos Deputados Fonte: Agência Câmara de Notícias Brasília - Deputado Federal Hugo Leal em coletiva após reunião com os ministros da Justiça, Torquato Jardim, e da Defesa, Raul Jungmann, e parlamentares da bancada federal do Rio de Janeiro (Valter Campanato/Agência Brasil) Valter Campanato/Agência Brasil Rio Janeiro - RJ , Brasil - O deputado Hugo Leal fala na reunião da comissão que acompanha a situação dos hospitais federais no Rio de Janeiro Foto : Fernando Frazão/Agência Brasil Fernando Frazão/Agência Brasil Deputado federal Hugo Leal. Reprodução do Facebook Reprodução do Facebook Deputado federal Hugo Leal. Reprodução do Facebook Reprodução do Facebook Hugo Leal: pré-candidato avalia que o Rio tem 'uma característica de serviço muito forte', e diz que é preciso terminar obras da Transbrasil Divulgação

"Sei da responsabilidade e das dificuldades que tenho pela frente e, por isso mesmo, sei também que estou preparado para o desafio. O meu trabalho pelo Rio esteve sempre em andamento como deputado federal. Dia 27, quando começar a campanha, começará também uma nova fase desse trabalho para fazer um Rio de Janeiro que funcione. Vamos juntos", disse.

O nome do candidato a vice-prefeito na chapa do partido ainda não foi divulgado.