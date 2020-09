Paquetá: problemas se repetem

Pelo segundo dia consecutivo, usuários das barcas se aglomeraram na estação da Ilha de Paquetá e no seu entorno, enquanto aguardavam para deixar o local, no início da noite de ontem. Passageiros chegaram a pular as catracas da estação na tentativa de entrar na barca das 18h30. A próxima embarcação estava prevista apenas para 23h30.

O serviço estava operando no esquema de fim de semana e feriados e barcas extras não foram disponibilizadas. Em uma transmissão ao vivo da página "Respeita Paquetá" no Facebook, era possível ver pessoas com bolsas e deitadas no chão, enquanto esperavam para embarcar.

Nas imagens, uma mulher temia ficar sem condução. "Eu moro em Jacarepaguá, quando eu chegar (na Praça XV) não vai ter ônibus. É uma humilhação", desabafou.

Procurada, a CCR respondeu por meio de nota. "Para evitar aglomeração, os bloqueios das estações estão programados para que o número de passagens seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez."