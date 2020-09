Medo da covid-19 volta a pairar

Há pelo menos 20 dias, os casos de internação por covid-19 aumentaram em três hospitais da rede privada na cidade do Rio. Ontem, O DIA visitou as unidades e ouviu relatos que dão conta de falta de vagas e de reabertura de espaços exclusivos para pacientes com o novo coronavírus, que haviam sido desativados diante do recuo na demanda.

No Copa D'Or, em Copacabana, uma funcionária, que pediu para não ser identificada, contou que duas alas foram reativadas para o tratamento da covid-19. Uma delas é de tratamento intensivo. "Esse setor, que chamamos de CTI Azul, havia sido desativado e até higienizado para receber pacientes sem coronavírus. Mas diante do aumento de internações por covid-19, foi preciso reativá-lo para atender à nova demanda", relatou a funcionária.

No Hospital São Lucas, também em Copacabana, um profissional relatou que, há pouco mais de uma semana, "os casos tiveram um novo boom". E que, ontem, todos os leitos dedicados ao tratamento da covid-19 na unidade estavam ocupados.

"Não tem vaga mais em lugar nenhum, nem de enfermaria nem de CTI. E alguns setores, que não eram para atendimento de covid-19, estão sendo transformados em leitos para coronavírus, porque os casos estão aumentando com força, pelo menos por aqui. Hoje mesmo (ontem), uma pessoa deu entrada com sintomas na emergência e mandaram procurar outro hospital", contou.

Também ontem, a administradora Roberta Maia, de 43 anos, aguardava a internação do pai, de 77 anos, no Hospital São Lucas. Segundo ela, o idoso havia testado positivo para coronavírus.

"Ele foi atendido, passou por exames e agora estamos aguardando o leito. Meu avô também foi infectado e teve alta daqui (São Lucas) há 15 dias e, hoje (ontem), eu retorno para trazer meu pai. Os casos continuam, mas as pessoas acham que não, haja vista as praias lotadas", disse Roberta.

Outra paciente, que pediu para não ser identificada, contou ter ido ao São Lucas na quinta-feira, quando ouviu de uma médica que os casos voltaram a aumentar.

"Eu estive no hospital 11 dias antes e o setor onde fica a ala de covid-19 estava vazio. Na quinta (dia 3), ele estava cheio. Perguntei à médica, que confirmou novo aumento de casos e disse que parecia que eles tinham voltado a abril, quando houve o pico da doença. Ela chegou a comentar que não sabia o que tinham feito para a doença ter voltado com toda a força".

No Hospital Quinta D'Or, uma profissional relatou que "ontem (segunda-feira) não havia vaga nenhuma para covid-19".