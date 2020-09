Corpo de Bombeiros procura por jovem que desapareceu na Praia do Perigoso, Zona Oeste do Rio

Rio - O Corpo de Bombeiros começou, às 10h30 desta terça-feira, as buscas pelo jovem Douglas Santos, de 22 anos, que sumiu após mergulhar no mar da Praia do Perigoso, na Zona Oeste da cidade. De acordo com a corporação, as buscas se encerraram às 17h30 por causa da visibilidade e retornaram nesta quarta-feira às 8h16, mas às 18h58 também tiveram que ser interrompidas. Elas retornarão na manhã desta quinta-feira. Este é o quarto caso de desaparecimento em menos de uma semana, e o terceiro que ocorre em praias.



Na madruga de domingo (6), um militar do Exército, identificado como Maxwell Soares da Silva, de 20 anos, também desapareceu no mar após mergulhar na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Até às 18h desta quarta-feira, seu corpo ainda não tinha sido encontrado. As buscas retornarão a partir da manhã desta quinta-feira, segundo o Corpo dos Bombeiros.

Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do menino de 10 anos que desapareceu no domingo após mergulhar no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Guilherme Mendes de Souza foi encontrado próximo à BR-465, por volta das 17h30 na altura da região conhecida como Prainha do Guandu. Ele havia desaparecido após ir brincar na região.