Encontrado corpo de menino desaparecido em Ipanema

Após cinco dias de buscas, bombeiros do 3º Grupamento Marítimo de Copacabana (3º GMar) encontram o corpo do menino João Carlos Torres, de 14 anos, que desapareceu após um mergulho, na Praia de Ipanema, na sexta-feira passada. O corpo foi resgatado por uma moto aquática, a cerca de 800 metros da Praia do Arpoador, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no centro do Rio de Janeiro.

De acordo com os bombeiros, inicialmente, o corpo foi localizado por pescadores, que colocaram um colete salva-vidas para sinalizar e facilitar o trabalho de resgate. As buscas mobilizaram equipes de mergulhadores, jet skis e helicópteros da corporação. “Foram cinco dias de procura. O resgate foi facilitado com ajuda dos pescadores que nos comunicaram o local exato”, disse o tenente-coronel bombeiro Mike Reis.

O desaparecimento do adolescente teve grande mobilização nas redes sociais. Moradores de Belford Roxo, na região metropolitana do Rio, familiares do menino acompanharam, durante os cinco dias, o trabalho de resgate. Além da busca pelo mar, dezenas de amigos vasculharam as areias e bairros vizinhos. João Carlos sumiu, por volta das 14h30, da última sexta-feira, logo após chegar à praia. Ele estava acompanhado dos pais e dos dois irmãos mais novos. O adolescente sumiu, enquanto a família ainda se acomodava nas areias. “Foi num piscar de olhos”, lamentou o pai do menino, Tiago Torres Souza, 32 anos.

Comoção - Durante o trabalhado de identificação do corpo, amigos e vizinhos estiveram no Instituto Médico Legal para prestar solidariedade à família. Muito emocionado, o pai do menino preferiu o silêncio. Sob cuidados médicos, a mãe, a dona de casa Priscila Barbosa, de 33 anos, ficou em casa, onde foi amparada por familiares. O corpo do menino João Carlos será levado para Belford Roxo, onde ocorrerá o sepultamento.





Feriado teve recorde de salvamentos marítimos



De acordo com balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), foram realizados mais de 1.100 salvamentos marítimos, em todo o Estado, nos três dias do feriado prolongado de 7 de setembro (sábado, domingo e segunda). Cerca de 250 militares atuaram, diariamente, na orla fluminense com apoio de motos aquáticas, lanchas, quadriciclos, drones e aeronaves.

Na capital, foram registradas mais de 900 ocorrências. Sendo aproximadamente 500 resgates na área operacional do 3º Grupamento Marítimo de Copacabana (3º GMar). A Praia do Recreio também contou com alto número de atendimentos, cerca de 260.

“O feriado de 7 de setembro já é o dia do ano com maior registro de acionamentos para salvamentos marítimos. Foram 632 em todo o estado. Isso corresponde a quase 10% de todas as ocorrências deste tipo que atendemos em 2020”, afirmou o comandante das Atividades de Salvamentos Marítimos do CBMERJ, coronel Glauco Lorite.