Brian está sumido há 13 dias Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 24/11/2020 17:02 | Atualizado 24/11/2020 17:04

Há 13 dias, colegas e amigos estão mobilizados nas ruas e web para encontrar o paradeiro do motorista de aplicativo Brian Araújo Aranha, de 28 anos. Morador de Tamoios, distrito de Cabo Frio, na Região dos Lagos, ele desapareceu após sair de casa, no bairro Aquarius, na noite do último dia 12, para atender um cliente particular, que seguiria para Rio das Ostras, município vizinho, localizado a 25 quilômetros de distância.

Formado em administração de empresas, Brian prestava serviços para dois aplicativos de viagens e também atendia clientes particulares. Segundo amigos, quando saiu de casa, o motorista vestia camisa azul marinho, bermuda cargo verde escuro e chinelos. O carro, um Volkswagem Virtus, preto, placa KZC 9F53, também não foi localizado.

Colegas e amigos intensificaram as buscas ao jovem, realizando mobilização nas redes sociais. “Estamos mobilizados, apesar do estado de choque! O Brian esteve comigo na noite do dia 12. Saiu por volta das 22h. Disse que faria uma viagem particular para Rio das Ostras, mas não retornou. Estamos fazendo de tudo para encontrá-lo. É muito triste!”, disse, emocionada, a namorada do motorista, a estudante de enfermagem Monique Fialho Tavares, de 23 anos.

Investigações- De acordo com informações repassadas à polícia, no último dia 12, Brian havia retornado de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde havia visitado familiares. O último acesso dele às redes sociais, através do aparelho celular, teria sido registrado por volta das 22h25, no dia 12 de novembro.

Testemunhas informaram terem visto Brian saindo de um depósito de bebidas, em Tamoios, mas o fato ainda não foi confirmado. A polícia solicitará à justiça a quebra de sigilos bancários e telefônicos do motorista para dar sequência às investigações. O caso foi registrado na 128ª DP (Rio das Ostras). Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (21) 2253-1177.

Motoristas vulneráveis à violência

Apesar das medidas de seguranças adotadas pelas empresas, a violência tem atingido os motoristas de aplicativos, que por conta de diversos fatores, se tornam vulneráveis às investidas criminosas.

Há dois meses, a coluna ‘Desaparecimentos em Pauta’ divulgou o sumiço do motorista André dos Santos de Pontes, de 40 anos, que desapareceu, no dia 8 de setembro, após sair de casa, no bairro Tauá, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, para atender passageiros de aplicativos de viagens.

O carro do motorista, um Logan preto, foi encontrado carbonizado, no dia seguinte, na Rua Califórnia, na Penha. Até hoje, a família ainda busca pelo paradeiro de André.