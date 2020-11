Adolescente estava desaparecido, há 5 dias, após passeio de bicicleta Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 29/11/2020 13:16

Após cinco dias de buscas, o corpo do adolescente Carlos Henrique Nogueira, de 15 anos, foi encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na última sexta-feira, às margens do Rio Paraíba do Sul, em São João da Barra, no Norte Fluminense. Laudo médico atestou afogamento.

Carlos Henrique estava sumido desde o início da noite do dia 23, na segunda-feira passada, ao sair de casa, em sua bicicleta, no bairro Donana, em Campos dos Goytacazes. O desaparecimento do adolescente mobilizou dezenas de pessoas entre familiares e amigos.

De acordo com informações anônimas, Carlos Henrique teria sido visto, próximo à Ponte da Lapa, bairro localizado a cerca de 15 quilômetros de distância da residência, às margens do Rio Paraíba do Sul. A bicicleta não foi encontrada. As circunstâncias do afogamento serão investigadas pela polícia.

O corpo do adolescente foi levado para o Instituto Médico Legal, em Campos, onde foi reconhecido pela família. O sepultamento ocorreu no Cemitério São Benedito, em Goytacazes.

Abalados, familiares e amigos lamentaram a morte precoce de Carlos Henrique. “Estamos sem entender. Em busca de respostas. A família está consternada. Era um menino caseiro, que pouco saía. Vamos aguardar as investigações”, lamentou o frentista Luciano Gomes, de 38 anos, padrasto do adolescente.



Dados- De janeiro a outubro, de 2020, foram registrados 2.727 desaparecimentos no Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). No mesmo período, a Região Norte-Fluminense registrou 172 ocorrências.