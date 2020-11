Sumidos há 1 semana, Rafael e Kaike estavam na Zona Sul do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 25/11/2020 20:21 | Atualizado 25/11/2020 20:37

Após uma semana desaparecidos, os meninos Rafael Pereira de Souza e Kaike Rodrigo da Silva, ambos de 13 anos, foram avistados, ontem, em frente a um prédio residencial, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os adolescentes sumiram, na última quinta-feira, após embarcarem escondidos em uma carreta em Caratinga, no interior de Minas gerais.

A imagem de Rafael e Kaike foi encaminhada às famílias. A informação de que os meninos estariam sendo aliciados por dois outros jovens e trazidos para uma comunidade na Zona Sul do Rio está sendo investigada pela polícia de Minas Gerais. As ações de acolhimento e busca dos menores estão sendo capitaneadas pelo Conselho Tutelar de Caratinga e pela Fundação para Infância e Adolescência (FIA).

“Essa parte investigativa é com a polícia. Nossa ação visa, exclusivamente, em garantir a integridade física dos menores e fazer valer as medidas protetivas para que sejam encontrados, acolhidos e reencaminhados de volta para a cidade natal. Já acionamos nossa rede de proteção. Com apoio dos Conselhos Tutelares e das polícias daremos total auxílio às famílias”, ressalta Luiz Henrique de Oliveira, gerente do Programa SOS Crianças Desaparecidas da Fundação para Infância e Adolescência.

Informações sobre o paradeiro de Rafael e Kaike podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (21) 2253-1177.



‘Estamos desesperados e queremos justiça’

Desesperados, familiares dos meninos vivenciam um misto de apreensão e alívio, ao terem acesso às imagens. “Estou há uma semana sem dormir e à base de remédios. A dor da ausência do meu filho é muito grande. Ver as imagens traz esperança, mas só estaremos aliviados quando estivermos com eles. Temos certeza que foram aliciados e queremos justiça para que outras crianças também não sejam vítimas”, disse, emocionada, a auxiliar de serviços gerais Fernanda Rezende da Silva, de 34 anos, mãe de Kaike.