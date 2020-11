Carlos Henrique está sumido há 4 dias Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 26/11/2020 19:30

Familiares e amigos estão mobilizados, desde a última segunda-feira, para encontrar o paradeiro de Carlos Henrique Nogueira, de 15 anos. O adolescente desapareceu, misteriosamente, por volta das 18h30, ao sair de casa, em sua bicicleta, no bairro Donana, em Campos dos Goytacazes, no Norte do Estado do Rio de Janeiro.

Carlos Henrique vestia camisa vermelha e bermuda jeans. A bicicleta, de cor branca, modelo Caloi Poti, também não foi encontrada. O aparelho celular do adolescente está desligado. Conforme familiares, o último acesso às redes sociais teria sido registrado por volta das 18h, momentos antes de ele sair de casa.

Segundo a família, Carlos Henrique mantinha a rotina dos estudos e não apresentava mudanças de comportamento ou transtornos psicológicos. “Como todos os meninos da idade, ele gostava de ficar em casa, e, devido à pandemia, estava mais recluso, saía pouco. Mantinha as amizades pelas redes sociais e adorava participar de jogos pela Web”, disse o padrasto, o frentista Luciano Gomes, de 38 anos.

Abalada, a cozinheira Roberta dos Santos, 38, participa efetivamente das buscas e sofre com a falta de notícias do filho. “Estamos ‘sem chão’. Ele nunca saiu de casa ou dormiu fora sem avisar. É triste ficarmos sem notícias, sem saber onde está e como está vivendo. É um menino muito tranquilo. Nossa única discussão era por conta dos excessos de horários diante do computador. A família está consternada!”, contou, emocionada, a mãe do adolescente.

Carlos Henrique é o único dos três irmãos que mora com a mãe. O pai reside em Niterói, na Região Metropolitana. As circunstâncias do desaparecimento estão sendo investigadas por policiais da 134ª DP (Campos), que, segundo a família, solicitará à Justiça o rastreamento do aparelho celular e gravações de imagens de câmeras na região.

Dados - De janeiro a outubro, de 2020, foram registrados 2.727 desaparecimentos no Estado do Rio de Janeiro, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). No mesmo período, a Região Norte-Fluminense registrou 172 ocorrências.



Desaparecimentos de adolescente têm sido recorrentes na Pandemia

O sumiço de jovens tem sido recorrentes durante a pandemia. Antes, porém, o sumiço de meninos e meninas, com idades entre 12 a 17 anos, já lideravam os números de casos, correspondendo a cerca de 30% do total registrado no Estado do Rio de Janeiro, conforme levantamento realizado pelo Programa de Localização e Identificação (Plid) do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Para a psicóloga Alessandra Alves, o prolongamento do isolamento social imposto pela pandemia potencializou os conflitos familiares e os transtornos emocionais. “Tem se falado muito do impacto desta restrição social em adultos e crianças, entretanto, o olhar para o adolescente ainda não recebeu o merecido destaque. Sintomas de ansiedade e alterações de humor, por exemplo, têm sido uma constante nos relatos destes, ao elencarem as dificuldades emocionais que vêm enfrentando na pandemia”, esclarece a psicóloga.

A exposição exacerbada à Web, em computadores, celulares e jogos também se tornam gatilhos para outras sintomatologias. “Eles acabam fazendo menos exercícios físicos, se tornam sedentários e tudo isso aponta para uma piora na qualidade de vida. O afastamento da rede sócioafetiva, a quebra da rotina escolar podem interferir diretamente na saúde mental. O contanto mais intenso e prolongado com o núcleo familiar também pode acirrar conflitos pré-existentes”, explica Alves.

Procura especializada continua sendo o melhor caminho para administração de conflitos e tratamentos de saúde, segundo Alessandra. “É importante que os pais procurem ajuda especializada, caso percebam alterações significativas de comportamento tais como, irritabilidade, isolamento, alteração do sono. Ter um espaço de acolhimento onde o adolescente possa externalizar e dar sentido às suas emoções é de vital importância para assegurar a saúde mental destes”, finaliza a especialista.