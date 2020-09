Vídeo: encontrado Fubá, cachorro levado por criminosos durante roubo de carro em São Gonçalo

Galeria de Fotos Fubá foi encontrado após ser levado em assalto a carro por criminosos em São Gonçalo Reprodução Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá tem apenas oito meses Arquivo Pessoal Fubá é da raça Shih Tzu e tem oito meses Arquivo pessoal Rio - A família do cachorro Fubá, levado por criminosos durante roubo de carro no sábado, está em festa. O animal de estimaçãofoi encontrado na noite de terça-feira, próximo ao piscinão de São Gonçalo. A dona, Rafaella Azevedo, de 28 anos, conta que resolveu ir ao local depois que recebeu mensagens dando conta de que havia uma concentração de cachorros perdidos por lá.

"Chegando lá vimos ele perdido e acuado, chegamos perto e constatamos que era ele. Ele estava um pouco sujinho, mas está bem de saúde. A felicidade na hora foi imensurável, mas só queríamos tirar ele dali e trazer ele para o conforto do lar dele", conta Rafaella.

Confira vídeo do retorno de Fubá:

Fubá, cão sequestrado durante assalto, retorna ao lar depois de ser encontrado próximo ao piscinão de São Gonçalo



Leia: https://t.co/3mfI82jS7d



Crédito: Arquivo pessoal/ Jornal O DIA pic.twitter.com/L4UreyTrK6 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 16, 2020

A família, que fez uma campanha para encontrar o cão, agradece a mobilização e comemora a volta do animal de estimação. "Agora estamos transbordando de felicidade, o nosso coração está em paz e nossa família está completa novamente, graças a Deus e a todas as pessoas que nos ajudaram!", diz a dona.

O assalto que levou Fubá de sua família aconteceu no sábado, quando a irmã de Rafaella, seu marido e sua mãe estavam a caminho de Cabo Frio, na Região dos Lagos, para buscá-la e passar o final de semana.

"Os bandidos pararam o carro já cercando e mandando todo mundo descer e tirar tudo. Eles estavam com mala, pertences, celular e documento. Um dos bandidos queria levar a minha irmã que tem 13 anos, mas meu marido insistiu para não levarem. Um outro bandido que estava na porta com a minha mãe foi quem deixou as duas saírem", conta Rafaella.



A dona do animal disse ainda que o cachorro tava preso na cadeirinha dele que fica no banco de trás do veículo. "Minha irmã lutou muito para tentar tirar ele, mas não estava conseguindo, por causa do desespero. E nisso os criminosos ficavam gritando mandando ela sair. Eles estavam armados e apontavam a arma para a cabeça de todo mundo. Um bandido falou: "o cachorro vai com a gente", aí meu marido pediu muito para eles deixarem tirar o cachorro e ele não deixou", afirmou a dona.



Segundo Alexandre Vianna, marido de Rafaella, o veículo foi encontrado, no início da tarde deste domingo, em uma comunidade próxima ao bairro Porto da Pedra: "Nada foi levado do carro, exceto os documentos e as coisas do Fubá".