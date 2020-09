Tentativa de assalto a ônibus na Avenida Brasil acaba com suspeito morto e comparsa preso

Rio - Uma tentativa de assalto a ônibus na Avenida Brasil, sentido Rio, no início da manhã desta quinta-feira, terminou com um suspeito morto e outro preso. Uma passageira se feriu ao tentar saltar do ônibus em movimento. Os bandidos foram surpreendidos por um passageiro que reagiu e acertou um dos criminosos. O assaltante baleado tentou fugir, mas caiu morto na pista da Avenida Brasil.

A dupla anunciou o assalto por volta das 5h30 na altura da Penha, Zona Norte do Rio, e ordenou que o motorista seguisse para o Centro do Rio. A linha era Nova Iguaçu-Niterói, da empresa Rio Minho.

O motorista Josezimo Soares dos Santos conta que depois que o passageiro reagiu, o bandido ainda atirou uma vez. " O bandido baleado apontou a arma na minha direção e ainda deu um tiro, pedindo que eu abrisse a porta dianteira. Eu desviei e esbarrei no mecanismo que abre as duas portas e os passageiros começaram a descer. Foi quando houve um acidente, em que uma passageira se feriu ao descer do veículo em movimento", conta.

O motorista acrescenta que o bandido saiu correndo do veículo e caiu na pista da Avenida Brasil. Ele conta que não conseguiu identificar o passageiro que disparou: "Teve uma reação de um passageiro não identificado. A luz do salão estava apagada. Não deu pra ver quem deu o tiro. Até porque tinha uma arma apontada para mim. Minha preocupação foi me abaixar".

O corpo do suspeito ainda estava na pista central às 8h20 da manhã. A polícia apreendeu um revólver. O comparsa foi preso.