Alerj vota relatório do impeachment de Witzel; acompanhe ao vivo!

A sessão começou com Bacellar lendo o documento, de 77 páginas; ACOMPANHE AO VIVO!

Unir Saúde e Iabas, acusadas de terem como sócio o empresário Mário Peixoto, pivô de recentes denúncias de corrupção na pasta. No parecer, o relator fala em "descaso com a vida e oportunismo com a desgraça". No relatório, Bacellar destaca principalmente os momentos em que o governador afastado teria atuado para firmar contratos com as organizações sociais, acusadas de terem como sócio o empresário

A tendência é que os deputados aprovem o texto de Bacellar com folga - são necessários 13 votos, maioria simples da comissão especial do impeachment. Uma vez aprovado na comissão, o relatório será levado aos 70 deputados, na próxima semana.

No plenário, são necessários 47 votos para definir o impedimento do governador. Neste caso, será formada então uma comissão mista composta por parlamentares e desembargadores para analisar a cassação do mandato.

A defesa do governador foi apresentada à comissão no início deste mês. Na tentativa de convencer os deputados, Witzel enviou ontem um vídeo em que faz um apelo para que a Casa o deixe permanecer no cargo.

Com trilha sonora dramática, Witzel sobe o tom quando diz que foi afastado do cargo "sem direito de defesa", chama de "levianas" as acusações do Ministério Público Federal (MPF) e afirma que, no governo, combateu a corrupção e o crime organizado.

"Todas as acusações levianas contra mim serão desmascaradas, mas até o presente momento não tive meu direito de defesa", afirma o governador afastado.

Ao abordar especificamente o impeachment, Witzel diz que a Casa foi induzida ao erro.

"Peço ao povo do Rio de Janeiro e ao parlamento que não deixe isso (afastamento) acontecer. O governador Wilson Witzel precisa terminar o seu mandato", pediu.

* Com informações do Estadão Conteúdo