Para retomar a confiança

O próximo prefeito de Itaboraí, município da Região Metropolitana do Rio, já começará com dois grandes desafios em sua caminhada à frente do Executivo. O primeiro passo será reestruturar financeiramente a cidade, diante de um cenário caótico por conta da pandemia da covid-19. Já o segundo é considerado uma tarefa mais complicada: retomar a confiança da população. "Itaboraí, hoje, é uma cidade fantasma. Além de muitos terrenos vazios, existem obras inacabadas que deixam o município ainda mais feio. Viver aqui é um sofrimento", diz Marcos Aguiar Bezerra, morador do bairro Vila Esperança. Por conta do fechamento do Comperj, o município sentiu na pele os reflexos negativos para a economia: a taxa de desemprego cresceu. Um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) colocou a cidade em 11º no ranking dos municípios do Estado do Rio em oferta de emprego, no ano passado. Foram apenas 1.101 vagas ofertadas. Quem ocupar a cadeira do Executivo municipal itaboraiense terá que desenvolver um plano de saneamento básico para a cidade. Além de diversos bairros com esgoto a céu aberto, ainda há falta de pavimentação. CRIMINALIDADE Os números da violência são assustadores em Itaboraí. Apesar de ser de responsabilidade do estado, a cidade não tem um projeto de parceria com a Polícia Militar, com programas como Segurança Presente e Proeis. Poucos bairros no município estão livres da presença do tráfico de drogas ou de grupos milicianos.



Perfil dos candidatos

Sadinoel Souza (Progressistas)



É advogado e atual prefeito de Itaboraí. Sadinoel foi candidato a vice-prefeito de Itaboraí ao lado do deputado federal Altineu Cortes, nas eleições de 2012. Em 2014, conseguiu se eleger deputado estadual, com cerca de 30 mil votos.Seu principal desafio é reconquistar a confiança da população.



Marcelo Delaroli (PL)



Nascido em São Gonçalo, Marcelo Delaroli ganhou projeção política em Maricá, quando se candidatou à vaga de prefeito, nas eleições de 2008. Nas duas eleições seguinte voltou a brigas pela vaga no executivo. Foi deputado federal e deixou o cargo no fim do ano passado. Nas eleições de 2018, foi candidato a vice governador ao lado de senador Romário.



Joana Lage (Podemos)



Joana Lage é a única mulher a disputar a vaga pelo executivo de Itaboraí. É vereadora da cidade. A pedagoga é natural de São Fidelis, no interior do Rio. Na Casa Legislativa ocupou o cargo de Presidente da Comissão Permanente de Educação Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Vereadores de Itaboraí.



Edinho (PMN)



Conhecido por ser Oficial de Justiça, Ederson José Vieira, ou apenas Edinho, é vereador da cidade. Tenta pela primeira vez a vaga no executivo. É um dos principais adversários do atual gestor da cidade. No Ano passado, acusou o prefeito de chefiar uma organização criminosa dentro da prefeitura de Itaboraí.



Sergio Soares (Pros)



Sergio Soares foi prefeito de Itaboraí por três mandatos e deputado estadual em duas oportunidades. É médico pediatra e pai de seis filhos. O itaboraiense é nascido no dia de aniversário da cidade, 22 de maio. É fã de futebol, música e expressões culturais como folclore. Aposta na união com o empresário Ricardo Geranius para conquistar a vaga do Executivo.



Dr. Ricardo (PSL)



O médico Ricardo Carvalho é novato na política. É clinico geral e cardiologista. Anunciou sua pré candidatura à prefeitura de Itaboraí em maio deste ano, quando recebeu o convite e se filiou ao ex partido do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Carlos Pereira (PDT)



Formado em direito, Carlos Pereira foi vereador de Itaboraí na década de 80. Esteve presente na emancipação do município de Tanguá, cidade vizinha, onde foi prefeito por dois mandatos consecutivos. Ocupou por duas vezes a presidência do Conleste. Foi presidente da ABM-Associação Brasileira de Municípios, na seção do Rio de Janeiro.

