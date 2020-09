Incêndio em terreno baldio atinge vegetação na Zona Oeste

Rio - Um incêndio em um terreno baldio atingiu a vegetação, na manhã desta sexta-feira, próxima a Avenida Ayrton Senna, no número 5.500, na Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio. O quartel da Barra da Tijuca do Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e a equipe ainda atual no local.

Segundo os bombeiros, não há informações de vítimas.

O Centro de Operações Rio (COR) alertou sobre a fumaça que pode prejudicar a visibilidade de motoristas que dirigem pela Avenida Ayrton Senna e pela Avenida Abelardo Bueno.

BARRA: incêndio pode prejudicar a visibilidade de motoristas que trafegam pela Ayrton Senna e/ou Abelardo Bueno. https://t.co/fMwdjA2p2r #alert pic.twitter.com/BmLQ50CgwM — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 18, 2020

Ainda segundo o COR, a Ayrton Senna tem trânsito com retenções no sentido Linha Amarela, desde a altura do Lourenço Jorge até o acesso para a Avenida Embaixador Abelardo Bueno.