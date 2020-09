Parlamentar desconfia do próprio filho

A deputada Flordelis afirmou em depoimento que desconfia das atitudes do filho Wagner de Andrade Pimenta, o Misael, e pediu que a Polícia Civil investigue a relação entre ele e o pastor Anderson do Carmo. A declaração ocorreu na Delegacia de Homicídios de Niterói, em 21 de maio.

A Polícia Civil acredita que as declarações tenham sido mais uma tentativa de desviar o foco das investigações. Questionada pelo então delegado Allan Duarte se desconfiava de alguém, Flordelis disse que "as atitudes de Misael são muito estranhas, ele tirou computadores e documentos da igreja logo após a morte do pastor".

A parlamentar ainda contou que soube que Misael teria tido acesso ao celular de Anderson do Carmo momentos após o crime. Segundo ela, os dois dividiam a administração das contas da igreja e tiveram desentendimentos políticos, já que o pastor não apoiava as tentativas de candidatura de seu filho de consideração.