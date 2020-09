Rio Ecoesporte participa do Dia Mundial da Limpeza

Dia 21 de setembro é conhecido como o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), por conta de uma ação realizada na Estônia, no ano de 2008, onde aproximadamente 50 mil pessoas se reuniram para limpar o país. Nesta segunda-feira, a convite do SOS Lagoas, a Rio Ecoesporte, juntamente a um mutirão de voluntários apaixonados pela natureza, estarão unidos em prol da causa com stand up paddle e canoa havaiana recolhendo lixos das lagoas da Barra, e vão também entregar lixeirinhas aos pescadores para contribuir com um ambiente mais limpo. Excepcionalmente nesta edição, a ação não será aberta ao público para evitar aglomerações. De acordo com a ONG Limpa Brasil, responsável pela mobilização de voluntários no país, o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day) é uma ação mundial que visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques. No último sábado (19), mais de 180 países se mobilizaram para 24 horas de limpeza. A ação simboliza a necessidade de conscientização da sociedade para o problema do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos.

Cada um no seu quadrado

O tema deste ano é #EuCuidoDoMeuQuadrado.Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Dia Mundial da Limpeza acontecerá com a realização de ações individuais em casa, cada um cuidando do seu quadrado para cuidar do planeta, através de atividades como: eliminação de focos de dengue e separação deresíduosrecicláveis, limpeza digital (dispositivos como fotos duplicadas, aplicativos não utilizados, e-mails antigos ou não lidos e arquivos desnecessários) e limpeza mental, com meditação, prática de esporte, música, dança, yoga, leitura, práticas espiritualistas, dentre outros. Também houve lives abordando diversos temas. Em 2019, participaram mais de 320 mil pessoas em 1.200 cidades em todo o Brasil, que ficou no top 10 da mobilização mundial.