Governo do Rio prorroga medidas restritivas até 6 de outubro

Rio - O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), prorrogou as medidas restritivas de prevenção no contágio e combate à propagação da covid-19 no estado até dia 6 de outubro. O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial desta sexta-feira.

De acordo com o texto, segue proibido a realização de eventos e qualquer atividade com a presença de público, como shows, a visita a pacientes diagnosticados com coronavírus e a permanência de pessoas em praias, lagoas, rios e piscinas públicas.