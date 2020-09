Motorista de táxi é detido por expor órgão genital para mulher na Zona Norte

Rio - Um taxista foi detido, na noite desta sexta-feira, por expor seu órgão sexual para uma mulher, na Estrada Intendente Magalhães com Henrique de Melo, em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram alertados de sobre o ato do motorista de táxi e foram ao local.

A vítima foi na sede do batalhão denunciar o fato e os agentes foram até o local, onde realizaram a abordagem e conduziram o suspeito para a 29ª DP (Madureira).

Segundo a Polícia Civil, a vítima relatou que o taxista estava caminhando na via com o seu órgão genital exposto. Após ser levado pelos policiais militares para a delegacia, o motorista prestou depoimento e foi liberado. A vítima também foi ouvida.

A especializada ainda informou que foi instaurado procedimento para apurar todas as circunstâncias do fato.