Pedreiro morre durante tiroteio entre criminosos e policiais militares no Complexo do Lins

Rio - Um pedreiro morreu, na noite desta sexta-feira, em um confronto entre policiais e criminosos no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Francisco Paulo de Carvalho, de 57 anos, estava em uma lanchonete na região e teria levado o tiro enquanto pegava a carteira no carro.

Francisco chegou a ser levado para o Hospital Salgado Filho, mas já chegou a unidade hospitalar sem vida.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da UPP Lins foram atacados na Rua Zizi por criminosos da comunidade conhecida como "Gambá", quando estavam em deslocamento para a base "Cachoeirinha". Durante o confronto, um policial foi atingido nas nádegas e um outro homem ficou ferido. Ambos foram levados ao Hospital Marcílio Dias, onde receberam atendimento médico.



A Delegacia de Homicídios da capital está investigando o caso.