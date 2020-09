Intenso tiroteio interrompe trânsito na Avenida Brasil

Rio - Um intenso tiroteio interrompeu o trânsito de veículos na Avenida Brasil na altura de Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado. De acordo com a Polícia Militar, um PM, que estava de folga, teria entrado por engano em uma rua do bairro. No local, ele se deparou com os obstáculos na via e com criminosos armados, houve troca de tiros.

Ainda segundo a PM, o agente se abrigou em uma casa, com dois moradores, e pediu o resgate. Os criminosos chegaram ao local e houve mais troca de tiros. No confronto, um suspeito, que portava um fuzil e granadas, morreu na hora.

Mais um video dos tiros na Tarde de hoje na Av Brasil na Altura de Parada de Lucas pic.twitter.com/FY7gZLzvMM — Favela Caiu no Face RJ (@FCNFRJ) September 19, 2020 Policiais militares chegaram ao local, resgataram o agente e encontraram um homem baleado, portando um fuzil G3, duas granadas e um colete tático.

Motoristas que passavam pela via expressa ficaram presos em seus carros, algumas pessoas saíram dos carros e se abaixaram na pista para se abrigar dos tiros.

A Avenida Brasil ficou interdita por cera de uma hora, por volta das 16h45 e o trânsito foi liberado pela Polícia Militar.