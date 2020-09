Memorial para vítimas da covid-19

Após seis meses da pandemia de covid-19, os cariocas ganharam um espaço para homenagear seus entes queridos, vítimas fatais da doença. O Memorial In Finito, obra projetada pela arquiteta Crisa Santos, foi inaugurado ontem no Crematório e Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, Zona Portuária da cidade.

O Memorial In Finito está incluído nas ações do movimento "Mundo Unido pela Vida", realizado em mais de 30 países. "Agora toda vez que eu precisar conversar com meu pai, terei esse cantinho. Meu pai foi meu maior exemplo, foi tudo para mim", disse Gisele Marie Peixoto, em homenagem ao pai, Geraldo Diniz Gonçalves.

No fim de semana, o Brasil atingiu o número de 136.532 mortos pelo novo coronavírus. No Rio, os números voltaram a crescer. A Secretaria de Estado de Saúde registrou ontem 251.909 casos confirmados e 17.677 mortes por covid-19 no estado. Há ainda 409 óbitos em investigação.

O Memorial In Finito foi feito todo em aço, tem 40 metros e pesa três toneladas. Custou R$ 300 mil.

"Também iremos homenagear todos os trabalhadores do setor funerário, que vêm sendo extremamente guerreiros num momento essencial. Antes da pandemia, nossa média de enterros era de 180 por mês. Com a pandemia, o número aumentou absurdamente e chegou a 480 sepultamentos", disse o diretor do cemitério, Alberto Brenner.