Rio registra 17.677 mortes por covid-19

Rio - O Estado do Rio de Janeiro registrou 43 mortes por coronavírus e 648 casos confirmados da doença entre sábado e domingo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, o número de casos confirmados de covid-19 subiu para 251.909 e 17.677 óbitos, neste domingo.

Há ainda 409 óbitos em investigação e 354 foram descartados, de acordo com o órgão. Entre os casos confirmados, 228.996 pacientes se recuperaram da doença.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro - 98.162

Niterói - 12.395

São Gonçalo - 11.865

Duque de Caxias - 9.117

Belford Roxo - 9.090

Macaé - 8.053

Volta Redonda - 6.418

Nova Iguaçu - 6.198

Campos dos Goytacazes - 5.422

Teresópolis - 5.407

Angra dos Reis - 5.376

Itaboraí - 4.494

Magé - 3.684

Maricá - 3.487

São João de Meriti - 3.303

Nova Friburgo - 2.908

Itaperuna - 2.778

Três Rios - 2.706

Barra Mansa - 2.578

Cabo Frio - 2.432

Queimados - 2.419

Petrópolis - 2.366

Itaguaí - 2.273

Resende - 2.014

Rio das Ostras - 1.898

Rio Bonito - 1.812

Guapimirim - 1.690

Mesquita - 1.435

Nilópolis - 1.297

Araruama - 1.274



São Pedro da Aldeia - 1.254



Santo Antônio de Pádua - 1.113



Barra do Piraí - 1.080



Saquarema - 1.065



São João da Barra - 969



Paraíba do Sul - 927



Casimiro de Abreu - 854



Paraty - 854



Tanguá - 821



Bom Jesus do Itabapoana - 769



Mangaratiba - 745



Vassouras - 740



Seropédica - 738



Paracambi - 689



Piraí - 677



Conceição de Macabu - 642



Iguaba Grande - 630



Varre-Sai - 625



Porciúncula - 616



Valença - 596



Cachoeiras de Macacu - 591



São Francisco de Itabapoana - 567



Natividade - 561



Pinheiral - 494



São José do Vale do Rio Preto - 468



Quissamã - 464



Armação dos Búzios - 441



Miracema - 441



Sapucaia - 404



Japeri - 403



Porto Real - 390



Itatiaia - 367



Cardoso Moreira - 356



Italva - 356



Itaocara - 354



Rio Claro - 300



Carapebus - 290



Miguel Pereira - 261



Cordeiro - 251



São Fidélis - 249



Laje do Muriaé - 243



Aperibé - 191



Areal - 191



Cambuci - 191



Cantagalo - 187



Mendes - 185



Arraial do Cabo - 183



Carmo - 175



Paty do Alferes - 175



Bom Jardim - 174



Sumidouro - 159



Comendador Levy Gaspeariam - 156



Quatis - 150



Silva Jardim - 150



Engenheiro Paulo de Frontin - 144



São José de Ubá - 139



Santa Maria Madalena - 106



Macuco - 70



Duas Barras - 68



Trajano de Moraes - 57



São Sebastião do Alto - 30



Rio das Flores - 22



As 17.677 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 10.495



São Gonçalo - 695



Duque de Caxias - 689



Nova Iguaçu - 569



São João de Meriti - 420



Niterói - 413



Campos dos Goytacazes - 360



Belford Roxo - 283



Magé - 214



Itaboraí - 210



Volta Redonda - 206



Petrópolis - 197



Nilópolis - 176



Angra dos Reis - 174



Mesquita - 166



Barra Mansa - 150



Macaé - 144



Teresópolis - 139



Cabo Frio - 136



Nova Friburgo - 121



Maricá - 118



Itaguaí - 117



Resende - 84



Rio das Ostras - 80



Queimados - 64



Araruama - 63



Guapimirim - 62



Itaperuna - 61



Três Rios - 61



Saquarema - 60



Rio Bonito - 59



Barra do Piraí - 54



Seropédica - 54



São Pedro da Aldeia - 41



Tanguá - 40



Mangaratiba - 37



Iguaba Grande - 33



Paraty - 33



Cachoeiras de Macacu - 31



Paracambi - 31



Japeri - 28



Sapucaia - 25



Vassouras - 25



Paraíba do Sul - 24



Itaocara - 23



São Fidélis - 23



Casimiro de Abreu - 22



São Francisco de Itabapoana - 22



Bom Jesus do Itabapoana - 21



São José do Vale do Rio Preto - 19



Santo Antônio de Pádua - 18



Porciúncula - 17



Quissamã - 17



Valença - 16



Pinheiral - 15



Porto Real - 15



Rio Claro - 15



Armação dos Búzios - 13



Conceição de Macabu - 13



Piraí - 13



Miguel Pereira - 12



São João da Barra - 12



Italva - 11



Itatiaia - 11



Sumidouro - 11



Areal - 8



Silva Jardim - 8



Aperibé - 7



Arraial do Cabo - 6



Cambuci - 5



Miracema - 5



Paty do Alferes - 5



Santa Maria Madalena - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Carmo - 4



Natividade - 4



Rio das Flores - 4



Comendador Levy Gasparian - 3



Duas Barras - 3



Engenheiro Paulo de Frontin - 3



Macuco - 3



Cantagalo - 2



Cardoso Moreira - 2



Mendes - 2



Quatis - 2



São José de Ubá - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro - 1



Laje do Muriaé - 1



São Sebastião do Alto - 1