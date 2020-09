Equipamento quebrado interrompe radioterapia no Hospital do Fundão

A pandemia da covid-19 desestabilizou ainda mais o já frágil sistema de saúde do Rio, que continua a sofrer com novos problemas. Desta vez, a preocupação é em relação aos pacientes que lutam contra o câncer no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Fundão: familiares denunciam que o equipamento de radioterapia da unidade está quebrado.

Uma das pacientes que não conseguem dar continuidade no tratamento é Denise Durand, de 63 anos. Ela foi diagnosticada com câncer de mama e já passou por quimioterapia e cirurgia. Agora, perto da cura, não consegue realizar a radioterapia, que seria a etapa final de seu tratamento.

"Estavam programadas mais 25 sessões e outras cinco de reforço. Ela fez a cirurgia em julho e era para ter sido chamada até sexta passada. Quando ligamos para o Hospital do Fundão, informaram que a máquina estava quebrada e sem previsão de começar o tratamento", explica Aline Durand, filha de Denise.

O receio de Aline é que a demora provoque avanço da doença. "O tratamento não pode ser muito espaçado senão as células cancerígenas se desenvolvem em outro lugar. Essa situação está condenando a vida de várias pessoas", lamenta.

Médica oncologista, Sabina Aleixo confirma os riscos do adiamento no tratamento. "Estudos sugerem que a demora na realização de radioterapia pode ocasionar alteração no controle local da doença e reduzir taxas de cura".

EXPLICAÇÕES

Em nota, a assessoria de imprensa do hospital admitiu que o aparelho de radioterapia está quebrado. E disse que já tomou as providências para o reparo.

"O acelerador linear do Hospital do Fundão apresentou problemas no servidor ao longo da semana passada, e isto inviabiliza a realização do tratamento, pois impede a transferência de imagens. O processo de reinstalação do sistema está em andamento pelos técnicos da empresa fabricante do equipamento, e amanhã (hoje) será apresentado um laudo que vai possibilitar o ajuste preciso", diz a nota enviada ao jornal O DIA.

A assessoria de imprensa do Hospital do Fundão também informou que o atendimento deve ser retomado na próxima semana e que a Regulação da Secretaria Estadual de Saúde está ciente da situação.