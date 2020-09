Homem é preso em flagrante por furto de cabo de eletricidade na estação do BRT Tanque

Rio - Guardas municipais da Praça Seca prenderam em flagrante um homem por furto de cabo de eletricidade na estação do BRT Tanque, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo.



Em patrulhamento na Rua Cândido Benício, os guardas municipais Victor Hugo Franklin, Paulo César Ribeiro e Luciano Rodrigues Pimenta flagraram três homens enrolando a fiação de cerca de 15 metros no interior da estação.



Dois homens fugiram em direção à comunidade Renascer ao perceberam a aproximação dos agentes. O terceiro tentou escapar, mas foi alcançado e detido pelos guardas. Ele foi conduzido para a 32ª DP (Tanque) e na delegacia foi analisado que ele já tinha passagens por furto e tráfico de drogas.