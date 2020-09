Operação contra traficantes mineiros que agem no Rio prende 8 e apreende mais de R$ 110 mil

Com os 26 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo Criminal de Mendes (RJ) e pela Justiça de Viçosa (MG), os agentes aprenderam um vasto material, como duas pistolas e R$ 111.905,81, sendo R$ 109.531,00 deles em espécie.

De acordo com o delegado Wellington Pereira Vieira, titular da 97ª DP, as prisões e apreensões aconteceram em Viçosa, Ponte Nova e Paula Cândido, em Minas. Os alvos da ação atuam no tráfico de drogas, são responsáveis por diversos homicídios e ainda fazem lavagem de dinheiro.



Operação conjunta da delegacia de Mendes e da Polícia Civil mineira prende 8 pessoas e apreende diversos materiais (Divulgação/Polícia Civil). #ODia pic.twitter.com/AVfQlisi6L — Jornal O Dia (@jornalodia) September 21, 2020

Material apreendido na ação - Divulgação / Polícia Civil As investigações começaram após a morte de um homem na frente de sua casa em Mendes, no Rio. Ele era de Viçosa. A vítima foi assassinada por três criminosos que vieram de Minas Gerais cometer o crime.

Veja o que foi apreendido:

. 2 pistolas (uma airsoft e outra calibre .40)

. R$ 109.531,00 em espécie

. R$ 2.374,81 em cheque

. 21 celulares

. 2 Notebooks

. 2 câmeras fotográficas

. 13 documentos diversos

. 5 correntes de ouro com pingente

. 1 pulseira de ouro

. 1 cordão de prata

. 2 anéis de ouro

. 1 corrente de ouro branco



. 19 porções de maconha

. 1 pé de maconha

. Diversas sementes de maconha

. 4 radiotransmissores

. 2 bases para carregador

. 1 caderno para anotações

. 1 CNH

. 1 CRLV

. 2 CRV

. 2 motos

. 1 Toyota

. 1 coldre

. 1 carregador .40

. 5 munições .40

. Materiais para endolação

. Meia barra de maconha

. 100g de cocaína

. 2 balanças de precisão

. Vários microtúbulos

. 2 pendrives

A ação de hoje foi comandada pela 97ª DP e teve o apoio de agentes da 95ª DP (Vassouras), da 98ª DP (Engenheiro Paulo de Frontin) e da Polícia Civil de Minas Gerais.